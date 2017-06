De nouveaux émojis débarquent bientôt sur iPhone et iPad (photo)

Les fans d'émojis peuvent se réjouir. De nouvelles petites icônes devraient bientôt débarquer sur les iPhone et iPad. En tout, 56 émoticônes ont été présentés par Unicode, l'organisation chargée de concevoir les émojis pour la marque Apple. Ils devraient être mis en service en même temps que la sortie, très attendue, de l'iPhone 8.

Certains utilisateurs ont dû être déçus de voir que les émojis représentant les menstruations ne figuraient pas dans la liste des nouveautés. Dans celle-ci, on retrouve quelques personnages fantastiques comme des magiciens, des sorcières et mêmes des vampires ou des djinns ainsi que des zombies. Une nouvelle couleur de coeur sera aussi bientôt disponible, on pourra désormais déclarer sa flamme en orange.

Les drapeaux de l'Ecosse, du Pays-de-Galles et de l'Angleterre vont également faire leur apparition, signe que les nouveaux émojis sont parfois très ancrés dans l'actualités: le Brexit fait, à sa façon, une entrée dans les iPhones.

Côtés personnages, une femme voilée, des adeptes du yoga ou encore un homme barbu vont faire leur apparition. Quant aux émojis représentant de la nourriture, les adeptes d'Apple pourront illustrer leurs propos par des brocolis, bretzels, noix de coco ou autres sandwichs.

Cependant, tout ces émojis annoncés pourraient ne seront pas forcément mis en service par le géant américain. En effet, si Apple juge que certains émoticônes ne s'accordent pas avec l'image de la marque ou sa politique, ils seront oubliés.