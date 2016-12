Décès de Jean-Christophe Victor, expert en relations internationales, créateur du "Dessous des cartes"

Le grand public le connaissait surtout pour son émission Le dessous des cartes, diffusée sur Arte et avant cela sur La Sept, mais Jean-Christophe Victor, décédé mercredi 28 à l'âge de 69 ans, était bien plus qu'un présentateur de télévision.

Ce passionné de la transmission du savoir s'appuyait sur une formation et une expérience impressionnantes. Docteur en ethnologie, il était également un amoureux de l'Asie diplômé de chinois à l'Institut des langues orientales.

Par la suite, il avait accompli des tâches nombreuses et diverses, tour à tour attaché culturel en Afghanistan auprès du ministère des Affaires étrangères, puis à Paris au centre d’analyse et de prévision (CAP), professeur de géopolitique à l’École de Guerre, cofondateur de l’association Action contre la faim, directeur scientifique du Laboratoire d'études politiques et cartographiques (Lepac), écrivain (La cité des murmures, l'enjeu afghan - JC Lattès, 1986). Il préparait l'ouverture du musée de l'espace des mondes polaires, prévue pour février 2017 et venait de publier Le dessous des cartes - Asie (éd. Arte/Tallandier).

L'expert en relations internationales avait, en plus de sa capacité de travail, de qui tenir. Il était le fils de la journaliste de télévision Eliane Victor (qui participa notamment à la création de Cinq colonnes à la Une) et du célèbre explorateur Paul-Emile Victor.

En 1990 il avait créée Le Dessous des cartes , émission dans laquelle il commentait les évolutions historiques et géopolitique via les cartes du monde afin de faire comprendre aux spectateurs les événements actuels.

"Dans un monde où l'information manque souvent de mise en perspective, le travail et la voix de Jean-Christophe Victor manqueront cruellement", a réagi dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Arte a de son côté salué la mémoire d'un "intellectuel brillant, et surtout humaniste convaincu et engagé dans la transmission de son savoir. (…) Au-delà de son grand professionnalisme, les équipes d’Arte soulignent sa fidélité, sa rigueur, mais aussi sa foi en l’avenir et son optimisme chevillé au corps".