Découvrez la vidéo Youtube la plus visionnée en France en 2018 (clip)

L'année 2018 n'est pas encore terminée mais il est déjà l'heure pour de nombreuses entreprises de faire le bilan. C'est le cas de Youtube notamment, qui anticipe toujours un peu ses bilans annuels.

La plateforme a révélé ce jeudi 6 le classement des vidéos les plus vues en France cette année. Sans grande surprise c'est un clip musical qui a décroché la première place.

Et d'ailleurs, pour que les autres vidéos (humoristiques, tutoriels bien-être ou encore lifestyle) ne souffrent pas trop de la comparaison, Youtube a fait deux classements distincts.

Ainsi, la vidéo musicale la plus visionnée en 2018 est le clip de la chanson Mafiosa, du chanteur Lartiste en duo avec la Brésilienne Caroliina: plus de 243 millions de vues depuis le 21 février 2018 (jour où elle a été mise en ligne).

Suivent ensuite Djadja d'Aya Nakamura, Va bene de L’algerino, La Même de Maitre Gims et Vianney, Bob Marley de Dadju, Désaccordé de Vald, Bella Ciao de Naestro, Maître Gims, Vitaa, Dadju et Slimane, Diarabi de Kaaris, À l’Ammoniaque de PNL et enfin Ramenez la Coupe à la Maison de Vegedream.

Parmi les vidéos non-musicales, les plus populaires sont celles des youtubeurs très appréciés des jeunes (surtout des 15-24 ans) comme Le Rire Jaune, Cyprien, Norman ou Squeezie.

Mais c'est la vidéo Dragon Ball - le son des enfers du youtubeur Le Rire Jaune qui arrive en tête avec près de 12,5 millions de vues, devant L'invention du corps humain de Cyprien et Dans la tête des chats de Norman.