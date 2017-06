Découvrez Meghan Markle, la petite amie du prince Harry, plus sexy que jamais dans la série "Suits" (photos)

La carrière de Meghan Markle va prendre fin très prochainement. L'actrice, connue pour son interprétation du personnage de Rachel dans Suits, arrêtera les tournages après la septième saison de la série. En couple avec le prince Harry depuis quelques mois, la jeune femme se doit de trouver un travail un peu plus traditionnel pour plaire à sa belle famille. L'Américaine souhaite donc se tourner vers la philanthropie, une occupation qui plait beaucoup plus à Buckingham.

En effet, en tant qu'actrice Meghan Markle n'hésitait pas à tourner les scènes les plus torrides, de quoi froisser les parents de son prince. L'actrice n'a pas dérogé à la règle et la prochaine saison de Suits s'annonce encore très hot. Lingerie fine, porte-jarretelles, corset ou scènes de sexe, la trentenaire n'a rien refusé à la production et dévoilera à nouveau son corps aux yeux de tous les fans.

Rachel y Mike juro que los amo #Suits (se hicieron esperar hdp) pic.twitter.com/c4nJkfTW9N — Agustina (@Agustinagim) 9 octobre 2015

Ce sera la dernière fois que Meghan Markle sera à l'écran avant longtemps, aussi a-t-elle voulu en profiter une ultime fois avant de se ranger et de jouer les belles-filles modèles. Avec un peu de mal, l'actrice aurait enfin réussi à se faire accepter par toute la famille royale et semble filer le parfait amour avec le prince Harry.

In honor of the woman who envelops mind. She makes me hot & bothered. #suits #Rachel #HarveysBack! pic.twitter.com/4fGNEMVWWS — Matt Hays (@mnhays) 7 mars 2014

Peut-être que ces scènes très suggestives remettront certaines choses en question, mais c'est cependant peu probable: durant les six dernières saison, l'actrice a de nombreuses fois tourné des séquences du genre. Et puis Harry semble fou de sa belle: le 14 avril, le site TMZ révélait qu'elle portait une nouvelle bague à l'index, avec un H en or.