Delphine Ernotte tacle Cyril Hanouna, l'animateur réplique et règle ses comptes (vidéo)

Elle n'a pas mâché ses mots. Dans une interview accordée au magazine Society, en kiosques depuis ce jeudi 14 au matin, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, s'est exprimée au sujet de Cyril Hanouna. Et il semblerait qu'elle ne fasse pas partie de ses "fanzouzes". Pour elle, il serait tout simplement impossible qu'il revienne sur France Télévisions comme au temps où il animait son émission sur France 4. "On ne veut pas de sa vulgarité, de chroniqueurs maltraités, de blagues homophobes ou sexistes. Tout cela est impossible pour le service public", a-t-elle notamment déclaré.

Elle a toutefois reconnu à l'animateur plusieurs qualités. "Je ne cautionne pas ses dérapages, et je suis loin d'être fan de TPMP, mais ce que je trouve dingue chez lui, c'est le lien qu'il a créé avec le public, en particulier avec les jeunes", a-t-elle reconnu. Et d'ajouter: "L'extrait pur de Cyril Hanouna, comme on dirait en parfumerie, qui est le lien qu'il créé avec le téléspectateur, est hyper important". Mais il n'y aurait visiblement aucune jalousie: "Chez nous, Nagui crée ce lien avec le téléspectateur, il le rend proche de lui. Michel Drucker aussi".

Sans grande surprise, malgré les quelques mots cordiaux qu'elle a pu employer à son égard, l'animateur le plus décrié du PAF n'a pas tardé à répliquer. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, mercredi 13 au soir, il a tenu à lui dire ses quatre vérités. "Malheureusement, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, est plus occupée à dire des saloperies sur nous qu’à faire de bons programmes", a-t-il commencé par dire. Et de poursuivre: "Je crois qu’elle connaît la télé comme moi la boucherie".

Puis, après l'intervention de quelques-uns de ses chroniqueurs, il a repris la parole, réglant une nouvelle fois ses comptes avec Delphine Ernotte. "France Télévisions, c’est une catastrophe. Elle loupe tout. Tout ce qu’elle a lancé, c’est une catastrophe (…) Elle est patronne de France Télé, elle était avant chez Orange (…) Elle comprend rien, la pauvre", a-t-il conclu.