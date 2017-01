Départ de Catherine Laborde: Jean-Luc Reichmann lui rend hommage

Après avoir fait la pluie et le beau temps pendant 28 ans, Catherine Laborde a décidé de mettre un terme à sa carrière. C'est lors de son bulletin météo du 1er janvier qu'elle a décidé d'annoncer la nouvelle aux téléspectateurs. Depuis, nombreux sont ceux qui lui ont rendu hommage, à commencer par le présentateur Jean-Luc Reichmann.

"Je ne trouve pas les mots pour te dire combien nous t'aimons et combien je suis fier de faire partie des gens que tu aimes", a-t-il écrit dans un message publié sur sa page Facebook. Et d'ajouter: "je me permets de mettre ce petit mot sur mon Facebook pour dire à tout le monde Ô combien tu es une belle personne, pleine de sensibilité et de pudeur, pleine de tendresse et de délicatesse. Non, nous ne t'oublierons pas, jamais. A très vite". Le présentateur des 12 coups de midi n'est pas le seul à avoir été touché par son départ de TF1. D'autres stars du petit écran comme Jean-Pierre Foucault, Christophe Dechavanne, Denis Brogniart, Jean-Pierre Pernaut ou encore Cyril Hanouna lui ont également témoigné de leur soutien.

Peu de temps après son annonce, l'ex-miss météo est revenue sur les raisons de ce départ surprise dans un entretien accordé au Parisien. "A la fin de l'été, je me suis rendu compte que les gens à TF 1, autour de moi, étaient beaucoup plus jeunes que moi, et ça ne m'avait jamais frappée à ce point. Notre génération est envahissante et les jeunes entre 25 et 35 ans ont du mal à trouver leur place", a-t-elle déclaré précisant que ses deux filles ont cet âge. "Je pense que je leur devais un peu ça, cette idée de passer le relais, de laisser la place aux jeunes", a-t-elle ajouté.

Des projets plein la tête, la sexagénaire s'apprête désormais à revenir à son premier amour, la comédie. Elle a notamment expliqué qu'elle souhaiterait jouer son spectacle sur Les Fables de La Fontaine à Paris. De plus, le livre qu’elle a écrit sur sa mère (Maria del Pilar, paru en 2009) ressortira cette année dans une nouvelle édition. Mais pour le moment, une chose est sûre: Catherine Laborde a besoin de repos. "Quand le calme sera revenu, je partirai dans ma maison sur une île, en Vendée, regarder la mer. J'ai du retard de paresse à rattraper", a-t-elle affirmé.