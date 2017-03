Dépendance: Ben Affleck se confie sur Facebook sur son addiction à l'alcool

Il lui a fallu du courage pour se confier publiquement sur son addiction à l'alcool. Sorti de cure de désintoxication, Ben Affleck a tenu à s'exprimer, mardi 14 au soir, sur le combat qu'il mène depuis plusieurs mois via son compte Facebook. "Je viens de terminer un traitement pour ma dépendance à l’alcool. Une dépendance à laquelle j’ai dû faire face dans le passé et que je vais continuer à affronter", a-t-il écrit tout en précisant qu'il était sur la voie de la guérison.

"Je veux vivre ma vie pleinement et être le meilleur père possible. Je veux que mes enfants sachent qu’il n’y a aucune honte à demander de l’aide quand on en a besoin, et c’est une source de courage pour quelqu’un qui a besoin d’aide mais n’ose pas faire le premier pas", a déclaré l'interprète de Batman. Et d'ajouter: "j’ai la chance d’avoir l’amour de ma famille et mes amis, dont la mère de mes enfants, Jen, qui me soutient et s’occupe de nos enfants alors que j’accomplissais le travail nécessaire. C’était la première des nombreuses étapes vers une guérison positive".

En effet, l'acteur de 44 ans semble avoir retrouvé la complicité qu'il partageait avec son épouse, Jennifer Garner. Malgré une période difficile et alors qu'ils avaient prévu de divorcer, les deux protagonistes, qui s'étaient rencontrés pour la première fois sur le tournage de Pearl Harbor en 2001, ont finalement renoncé au projet: le couple a été vu à de nombreuses reprises en famille ces dernières semaines. En couple depuis 2004, ils se sont mariés en 2005, et ont eu trois enfants.

Ce n'est pas la première fois que l'interprète de Nick Dunne dans le film Gone Girl tente de vaincre ses addictions. En 2001, alors qu'il venait de rencontrer celle qui deviendra finalement sa femme, il était entré en cure de désintox après sa rupture avec Jennifer Lopez.