Déplacement d'Emmanuel Macron au Maroc: Brigitte Macron fait sensation avec ses robes

Brigitte Macron s'est souvent fait remarquer par ses jolies tenues de couturiers. Et une nouvelle fois, la première dame a fait sensation lors d'un déplacement à Rabat (Maroc), où elle et son mari étaient attendus par le roi Mohammed VI et son épouse Lalla Salma. A l'occasion de ce voyage d'Etat, la sexagénaire, qui a souvent été critiquée dans la presse inter­na­tio­nale pour ses jupes jugées trop courtes, est apparue mercredi 14 sur le tarmac de l'aéroport avec une petite robe blanche signée Courrèges, qui montait au-dessus des genoux. N'en déplaise à certains, Brigitte Macron ne semble donc pas vouloir changer de style vestimentaire. Aux pieds, elle avait choisi une paire d’es­car­pins en daim beige Louis Vuitton, sa marque fétiche.

Sur place, Emmanuel Macron a été reçu par le roi du Maroc Moham­med VI et son fils pour parler politique tandis que Brigitte a eu le droit à la visite privée de l’ex­po­si­tion Face à Picasso qui se déroule actuellement au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain. Puis, le soir venu, les deux couples se sont rejoints pour dîner ensemble.

A cette occasion, le couple royal marocain et les autres invités portaient la tenue traditionnelle de rigueur pour les grandes occasions. Emmanuel Macron, lui, portait un costume bleu marine et une cravate assortie. Quant à sa femme, elle s'est une nouvelle fois démarquée du lot en arborant une longue robe noire à sequins et non un caftan.

Ce n'est pas la première fois que les tenues de Brigitte Macron font parler. Pour rappel, le 25 mai dernier, la première dame et son mari étaient en déplacement à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN où il avaient rencontré pour la première fois Melania et Donald Trump. A cette occasion, elle portait une robe noire, jugée un peu trop courte. Certains avaient pointé du doigt une tenue pas assez "chic".