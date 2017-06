Des bébés écureuils sauvés puis récupérés par leur maman après un cyclone (vidéo)

En décembre, le cyclone Vardah a touché la partie le sud-est de l'Inde tuant dix personnes. Quatre petits écureuils ont eux la chance de survivre a ce phénomène climatique mais se sont retrouvés seuls dans leur nid. Sans père ni mère, les bébés auraient pu mourir si Peter Kalpana et sa femme ne les avaient pas recueilli chez eux. Ils se sont alors occupé des quatre orphelins et les ont nourri.

Ils les ont même présenté à Hetty, un chat noir et blanc qu'ils avaient récupéré en très mauvaise santé deux ans plus tôt. Le félin s'est montré effrayé au début puis très affectueux avec eux, comme en témoigne la vidéo.

Deux jours après leurs arrivée, la maman des écureuils est venue les chercher. Mais le temps était encore trop mauvais pour qu'ils puissent sortir dehors à nouveau. Au bout de quatre jours chez Peter Kalpana et sa femme, la petite famille a pu retrouver sa liberté sans risquer de mourir. La maman écureuil les a alors emmené un par un. Une jolie histoire qui n'est pas la première pour le couple.

Il y a deux ans, ils avaient récupéré dans la rue un chaton en très mauvaise santé. Après lui avoir prodigué tous les soins nécessaires et l'avoir nourri, Peter Kalpana a diffusé sur sa chaine YouTube une vidéo de la transformation de Hetty. En effet le chat noir et blanc qui a si gentiment accueilli les écureuils a lui aussi été adopté par le couple. La vidéo de sa transformation, de petit chaton chétif à chat en pleine forme, avait été très remarquée sur les réseaux sociaux et vue près d'un million de fois.