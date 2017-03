Lady Diana: des lettres confidentielles de la princesse de Galles mises aux enchères le mois prochain

Le magazine Vanity Fair a dévoilé cette semaine des lettres de Lady Diana. Tenues confidentielles jusqu'ici, elles vont être mises aux enchères en avril prochain. Il s'agit de discussions entre la princesse de Galles et sa secrétaire personnelle Jane Parson. Dans ses écrits, celle qui était surnommé "Lady Di" fait part de son rythme de vie éprouvant, de son mariage avec le prince Charles ou la naissance de ses enfants.Les médias britanniques ont été particulièrement attentifs à une des lettres dont ils ont publié un extrait. Elle raconte la lune de miel du couple princier que Lady Diana a estimé parfaite pour "rattraper des heures de sommeil". Un message assez explicite sur la liaison soporifique qu'entretenaient la princesse et son époux. Les infidélités de ce dernier seront par ailleurs de notoriété publique après les dénonciations de Lady Di en 1992 lors d'une interview à la BBC. Leur divorce sera officialisé 1996.Dans un autre message, la résidente de Buckingham palace fait part de la naissance de son fils William et des 4.500 cadeaux reçu pour accueillir ce premier enfant et les 24.000 mots de remerciements envoyés en réponse. Elle se montre également soucieuse de la qualité de vie son assistante en lui adressant ces mots: "J’espère que vous n’êtes pas trop éreintée, débordée et sous-payée " ou encore "je sais que vous croulez sous une avalanche de courriers, mais ne vous inquiétez pas, il n’y aura pas de nouveau bébé avant que je puisse me reposer".C'est lors d'un accident de voiture sous le pont de l'Alma à Paris, que la princesse décède tragiquement le 31 août 1997, laissant derrière elle un peuple très endeuillé.