Des œufs de jade dans le vagin: les conseils de Gwyneth Paltrow font réagir les médecins

"Meilleur sexe: des œufs de jade pour votre Yoni". Dès lors qu'on sait que le "Yoni" désigne dans l'hindouisme le sexe féminin, le titre de cet article posté sur le site de "lifestyle" de Gwyneth Paltrow peut laisser dubitatif.

Goop, c'est le nom de ce site, traite de sexualité, entre de nombreux sujets destinés aux femmes. Le tout en prêtant une oreille attentive aux médecines alternatives, notamment orientales. Et parmi ces conseils, le site évoque donc l'idée de s'insérer un œuf en jade dans le vagin.

"Le secret bien gardé de la royauté chinoise dans l'Antiquité -les reines et concubines les utilisaient pour rester en forme pour les empereurs- les œufs de jade combinent le pouvoir de l'énergie, des cristaux guérisseurs et du Kegel (un exercice de musculation censé augmenter le plaisir sexuel, NDLR). (...) Nous les avons essayé et nous avons été tellement convaincues que nous avons décidé de les inclure dans notre rubrique shopping", peut-on lire sur le site.

Outre un plaisir sexuel augmenté, ces œufs de jade permettraient de cultiver les énergies sexuelles, de réguler le cycle menstruel, de prévenir le prolapsus utérin et même de "développer et dégager le chemin du chi vers le corps".

Sauf que du côté de la médecine conventionnelle, l'idée est assez critiquée. Ainsi, plusieurs spécialistes se sont indignés contre cette pratique qui serait au mieux inutile et au pire dangereuse selon eux. "Contracter le périnée pour essayer de retenir un poids est tout sauf une bonne idée. Ce n'est pas en bloquant le muscle qu'on va améliorer quoi que ce soit. Un bon périnée est un périnée dynamique, élastique, capable de s'adapter. Là au mieux il ne se passera rien, au pire les femmes vont faire tout un tas de mouvements qui seront contre-productifs", explique ainsi le Dr Bernadette de Gasquet, spécialiste du périnée et professeur de yoga à Pourquoi Docteur.

Une obstétricienne américaine a même écrit une lettre ouverte à Gwyneth Paltrow pour lui expliquer que tout cela était "une mauvaise idée". Il convient toutefois de préciser que l'actrice n'est pas l'auteur de l'article. Goop se présente comme une publication "organisée" par Gwyneth Paltrow.