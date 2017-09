Doodle: Google célèbre l'équinoxe d'automne

Google célèbre ce vendredi 22 l'équinoxe d'automne avec un Doodle. Ce jour, le soleil est exactement positionné à la verticale de l'équateur terrestre. Notre étoile ne passe par cette position que deux fois par an, dont ce vendredi à précisément 22h02. Le jour et la nuit dureront chacun douze heures. "Equinoxe" vient d'ailleurs du latin "aequinoctium" qui associe le terme égal au mot nuit.

La date de cet équinoxe varie selon les années. Car la Terre fait le tour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Ces quelques heures sont rattrapées par le 29 février tous les quatre ans, lors des années bissextiles. Ce décalage fait que cette journée spéciale a lieu chaque année entre le 21 et le 24 septembre. En 2018 par exemple ce sera le dimanche 23 septembre. L'automne débute donc et avec lui les journées vont considérablement raccourcir et ce jusqu'au 21 décembre.

Pour l'occasion, le moteur de recherche Google propose à ses utilisateurs une petite vidéo mettant en scène une souris. Après avoir fait des provisions dans son terrier, la petite bête rentre chez elle et sirote un thé bien chaud. Les adeptes des Doodle avaient déjà pu voir ce personnage pour la célébration du printemps, le 20 mars dernier. Cette fois-ci, la souris s'était réveillée d'un long sommeil pour aller cueillir une fleur et décorer son terrier.

S'il est difficile d'apercevoir des petites souris comme dans l'animation, l'automne est propice à l'observation de certains animaux. Les oiseaux migrateurs sont facilement visibles à cette époque de l'année. Les écureuils vont commencer à s'activer pour préparer l'hiver et dès l'automne, ces petites bêtes rousses sortent de leur nid pour faire des provisions. Enfin les renards en quête de nourriture vont se rapprocher des habitations.