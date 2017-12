Doodle: Google célèbre le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année

Il fait froid et le soleil se couche de plus en plus tôt: l'hiver est bien là. Ce vendredi 22 est d'ailleurs le jour le plus court de l'année avec le jeudi 21. Pour célébrer le solstice d'hiver, Google a dévoilé un Doodle de saison.

Après avoir adroitement esquissé une figure de patinage artistique, une petite souris rentre dans son terrier, où elle a fait le plein de provision pour l'hiver, couverte de neige. Le moteur de recherche a régulièrement utilisé ce petit personnage, inventé par Olivia Huynh, pour fêter les événement saisonniers cette année.

Equinoxes de printemps et d'automne, solstices d'été et maintenant d'hiver: les internautes ont été informés de ces faits par les Doodle mettant en scène ce personnage.

"En ce jour, l'inclinaison du pôle Nord de la Terre est le plus éloigné du Soleil, ce qui entraîne le jour le plus court et la nuit la plus longue de l'année", a expliqué le moteur de recherche sur son blog dédié aux Doodle.

Tout comme jeudi, ce vendredi le soleil s'est levé à 8h41 et se couchera à 16h56: les français ne profiteront que de huit heures de jour. Si la nouvelle peut être jugée assez déprimante, elle annonce pourtant le retour de l'allongement des jours. En effet dès mercredi 27, le soleil se couchera plus tard d'une minute, après quelques jours à avoir progressivement avancé de quelques secondes.

Il faudra cependant attendre le mois de mars pour voir le printemps arriver. Les internautes pourront toujours se consoler le jour de Noël autour de leurs proches et de cadeaux.