Doodle: Google célèbre les Jeux paralympiques 2018

Les Jeux paralympiques 2018 débutent ce vendredi 9 à Pyeongchang (Corée du Sud), deux semaines après la clôture des JO des valides. Il se poursuivront jusqu'au 18 mars. Un évènement salué par Google à travers un Doodle animé mettant en scène des sportifs amputés ou en fauteuil roulant mais dont le dessin évoque la vitesse et la puissance.

Ces Jeux paralympiques, les douzièmes du genre et les premiers pour la Corée du Sud, sont marqués par un record du nombre de participants représentants une cinquantaine de nations . "Plus de 670 athlètes, dont plus d'athlètes féminines que jamais auparavant, ont la chance de montrer leurs compétences après des années de travail acharné et d'entraînement", rappelle Google.

Plus de 80 de ces athlètes repartiront de Pyeongchang avec une médaille autour du cou. Ils s'affronteront lors des épreuves de ski alpin, biathlon, ski de fond, hockey sur glace, snowboard et curling en fauteuil roulant.

Comme pour les JO des valides, ces paralympiques sont également marqués par la présence d'athlète Nord-coréens, symbole d'un possible rapprochement entre les deux pays après des mois de tensions intenses. Une trentaine de Russes y participent également sous la bannière des Athlètes olympiques de Russie en raison de l'exclusion de leur pays pour une affaire de dopage organisé.

Du côté de la France, on suivra surtout la porte-drapeau des Bleus, Marie Bochet, quadruple médaillée d'or à Sochi en descente, super-G, combiné et géant.