Doodle: Google fête la Journée mondiale des enseignants dans une petite animation

Ce jeudi 5 Google célèbre la Journée mondiale des enseignants qui a lieu en France, au Canada, en Estonie et en Lituanie. Dans une petite animation aux couleurs du moteur de recherche, un Doodle présente un maître expliquant à ses élèves les mystères de l'astronomie, de la biologie, des mathématiques ou encore de la musique.

Fêté depuis 1994, cet événement a été mis en place par l'Unesco pour célébrer la signature de la Recommandation OIT (Organisation internationale du travail)/UNESCO de 1966. Ce document concerne "la condition du personnel enseignant" et détaille les droits et responsabilités des maîtres et maîtresses.

Selon le site de l'administration culturelle internationale, ce jeudi 5 est l'occasion de marquer "le 20e anniversaire de la Recommandation de l'Unesco de 1997 concernant la condition du personnel enseignant de l'enseignement supérieur, et de mettre l'accent en particulier sur l'autonomie des établissements et la liberté académique".

Outre un événement très "institutionnel", la Journée mondiale des enseignants est aussi l'occasion de regarder au plus près la situation de l'éducation dans les différents pays du monde. En France par exemple, un rapport de la Cour des comptes publié mercredi 4 dénonce la mauvaise gestion des membres de l'Education nationale.

Les remplacements de professeurs notamment posent question: le nombre de journées d'absence par an s'élevait à 13,6 millions selon la Cour. Un chiffre inquiétant d'autant plus que les défaillances "courtes", dues aux formations ou aux examens, n'avaient un taux de remplacement que de 5% à 20%.