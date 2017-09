Doodle: Google fête ses 19 ans avec 19 surprises pour les internautes

Google fête ses 19 ans ce mercredi 27 septembre. Pour l'occasion, le moteur de recherche propose un Doodle avec une roue "pleine de surprises". En tout, les utilisateurs peuvent (re)découvrir 19 jeux ou animations pensés par le géant américain pour ses Doodle tout au long des années.

Il est donc possible de jouer au jeu Snake, de faire des exercice de respiration ou même de créer sa propre musique. Mais une autre "surprise" qui ne semble pas intentionnelle s'est glissée sur la version française de l'animation, une petite faute de frappe. Le Doodle propose en effet de faire tourner la roue pour "l'annniversaire", avec trois "N", de Google.

Ce mercredi est aussi l'occasion de revenir sur l'histoire du site le plus visité au monde, créé en 1997 par deux étudiants de l'université de Stanford: Larry Page et Sergueï Brin. Ces deux jeunes hommes de 23 et 24 ans n'avaient alors "qu'un seul but commun", selon Google: "organiser les informations du monde entier et les rendre universelles, accessibles et utiles".

Le nom de leur invention viendrait du terme mathématique "gogol" qui désigne le nombre s'écrivant avec un 1 puis cent zéros derrière.

Et les deux ont largement réussi leur pari, l'un est aujourd'hui directeur d'Alphabet tandis que l'autre en est le PDG. Ce groupe rassemble toute les filiales du géant américain: YouTube, Gmail, Androïd, Maps, Ads... Bien plus qu'un moteur de recherche

Le petit site mis au point dans un garage à la fin des années 90 valait 555 milliards de dollars en 2016, soit plus de 472 milliards d'euros devenant ainsi la première capitalisation mondiale.