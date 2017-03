"Présidentielle: candidats au tableau": quand Macron, Hamon, Fillon et Mélenchon retournent à l'école (VIDEO)

C'est bien connu, les enfants n'ont pas de filtre. Ils disent tout haut ce que les grands pensent tout bas, et posent les questions qui fâchent quand ils ne comprennent pas ou que quelque chose ne leur plaît pas. Une honnêteté enfantine à laquelle se sont confrontés quatre des principaux candidats à l'élection présidentielle dans une émission intitulée Présidentielle: les candidats au tableau, programmée dimanche 19 à 21h sur C8.

Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon se sont tous les quatre prêtés au jeu, vulgarisant chacun au maximum leur programme pour que les élèves tous âgés de 8 à 12 ans puissent comprendre. Outre les banalités d'usage sur l'importance de bien travailler à l'école pour faire plus tard un métier que l'on aime, les quatre candidats ont répondu à des questions qui les ont parfois pris de court.

Dans les extraits divulgués par C8, on aperçoit par exemple Jean-Luc Mélenchon réciter non sans mal une fable de Jean de La Fontaine: le corbeau et le renard. De son côté, Benoît Hamon explique le principe du tri sélectif. François Fillon, lui, n'a pu échapper à une question sur son actualité mouvementée, que visiblement même les enfants de cet âge ont suivie: "Pourquoi tout le monde vous a abandonné?" Début de réponse? "Oh d'abord pas tout le monde! Il y a beaucoup de gens qui sont avec moi".

Pour sa part, Emmanuel Macron a eu le droit à plus de sourires et une interro surprise: "Est-ce que vous pouvez nous expliquer au tableau la différence entre la droite et la gauche politique avec une craie et en une minute s'il vous plait?" Très étonné, le candidat de En Marche! se saisit de la craie et explique que le plus important pour la droite "c'est sans doute la liberté" et pour la gauche "l'égalité" déclarant ensuite que lui veut mettre en place "la fraternité" pour appliquer la devise de la France. Reportage complet à voir dimanche.

(Voir ci-dessous l'extrait de Présidentielle: les candidats au tableau avec Emmanuel Macron)

La droite et la gauche selon Emmanuel Macron... par C8TV