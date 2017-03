"Dropped": Denis Brogniart se sent un "peu responsable" de la mort de Camille Muffat (VIDEO)

De nombreuses personnalités du sport et de la télévision ont rendu hommage, samedi 11, aux victimes de l'émission Dropped, disparues il y a deux ans. Deux hélicoptères étaient entrés en collision, causant ainsi la mort de plusieurs grands sportifs –dont Florence Arthaud (57 ans), Camille Muffat (25 ans), Alexis Vastine (28 ans)–, mais aussi de membres des équipes d'Adventure Line Productions et des deux pilotes argentins qui se trouvaient aux commandes des appareils.

Interrogé samedi soir, dans l'émission de Thierry Ardisson Salut les Terriens! (C8), l'animateur Denis Brogniart a fait une étonnante confession sur ce drame. "Je pense notamment à Camille Muffat, je suis un peu responsable de sa participation. Elle rêvait de faire Koh-Lanta et elle avait envie de se donner de nouveaux challenges après sa carrière. J'étais pas plus tard qu'il y a deux jours avec son papa au téléphone", a expliqué l'animateur de 49 ans. Et d'ajouter, visiblement ému, qu'il était "forcément touché parce que les quatre techniciens qui sont décédés sont des gens qui travaillaient avec (lui) sur Koh-Lanta".

Une erreur de pilotage avait conduit à la collision des deux hélicoptères qui transportaient les candidats, mais deux ans après, de nouvelles révélations sont venues noircir encore plus le tableau. Ces nouveaux éléments, révélés vendredi 3 dans le quotidien sportif L'Equipe, accablent la production de l'émission.

L'erreur de pilotage aurait en effet été commise à cause de la précipitation des pilotes, qui auraient été poussés par la production à aller plus vite, suite à un retard de tournage de près de deux heures. Autre fait marquant, et qui a sans doute aggravé la situation, malgré les doubles commandes dont disposaient les deux appareils, il n'y avait pas de copilote, sur aucun des deux hélicoptères. Un caméraman aurait également pu gêner la manœuvre, qui comporte déjà des risques à la base, en filmant le décollage la porte ouverte.

Une polémique sur laquelle Denis Brogniart a réagi: "La personne qui s’occupait de l’organisation, c’est quelqu'un qui bosse avec moi depuis dix ans sur Koh Lanta, qui est totalement bilingue, et qui a donc géré toutes ces parties des hélicoptères. Je ne suis pas juge, je n’ai pas mené d’enquête. Simplement ce que je peux dire, c’est que jamais je ne remettrais en cause le professionnalisme de cette équipe de production".

(Voir ci-dessous l'extrait de l'émission de Thierry Ardisson où Denis Brogniart se confie)