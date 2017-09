Eddy Mitchell: "inquiétude" et "respect" pour son ami Johnny Hallyday malade (vidéo)

A peine la tournée des Vieilles Canailles terminée, Eddy Mitchell a dévoilé ce vendredi 8 le premier extrait d'un nouveau disc, La même tribu, album de duos qu'il a réalisé en collaboration avec de nombreux amis, et dont la sortie a été l'occasion de donner des nouvelles de l'un d'eux: Johnny Hallyday, toujours en lutte contre le cancer.

Interrogé par RTL sur la fin de sa dernière tournée avec le rocker et Jacques Dutronc, il a reconnu que même si "c'était formidable", il avait été "très inquiet pour (son) ami". La santé de Johnny Hallyday préoccupe beaucoup son entourage et ses fans depuis qu'il a annoncé en mars qu'il se soignait pour un cancer. Mais il a malgré tout tenu à assurer les 17 dates de la tournée avec Jacques Dutronc, comme lui âgé de 74 ans, et Eddy Mitchell, 75 ans.

Ce dernier a salué l'endurance et le courage de Johnny: "C'est quand même un battant, c'est un vrai dur. C'est Robocop"."La tournée l’a requinqué.(...) Chaque soir, son courage imposait le respect à tout le monde, que ce soit le public ou l’équipe. (...) Son toubib m’a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien", a-t-il également déclaré dans les colonnes du Parisien.

Pour La même tribu Eddy Mitchell a réussi à réunir un impressionnant groupe de stars de la chanson française: Johnny Hallyday et Jacques Dutronc bien sûr, mais aussi Laurent Voulzy, Pascal Obispo, Alain Souchon, Julien Clerc, Renaud, Christophe, Sanseverino, Maxime Le Forestier, Michel Jonasz, Arno, Calogero, Brigitte, Thomas Dutronc, William Sheller et Laurent Gerra. Tous participent au premier extrait de l'album, y allant chacun d'un clin d'œil en évoquant un de leurs grands succès.