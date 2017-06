Elise Lucet sur l'éviction de David Pujadas: "je l'ai très mal vécue"

L'éviction de David Pujadas en a touché plus d'un. A la tête de Cash investigation et d'Envoyé spécial, Elise Lucet est revenue, ce lundi 5 au micro de RTL, sur le départ forcé de son collègue de France Télévisions, expliquant qu'elle l'avait "très mal vécu". "J'ai beaucoup de respect pour le professionnel qu'est David (...) C'est un personnage principal dans notre chaîne, quelqu'un qui a énormément compté", a-t-elle regretté.

Puis, la journaliste, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a également expliqué qu'elle désapprouvait les méthodes de sa direction. "Lui annoncer ça comme, je pense que c'était une erreur, je l'ai dit ouvertement", a-t-elle déclaré. Et d'ajouter: "on ne peut pas faire ça à un professionnel à qui en plus son journal marche très bien en ce moment donc ce n’est pas une bonne manière de se comporter. David a une forte personnalité et je pense que c’est juste pas possible de se séparer de quelqu’un comme ça, quelqu’un qui a autant marqué la chaîne".

Ecarté en mai dernier par la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, après seize ans de bons et loyaux services, le journaliste de 52 ans a également expliqué qu'il présentera son dernier 20h sur France 2 le 8 juin prochain. Et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, c'est Anne-Sophie Lapix, remarquée par les bonnes audiences de l'émission C à vous, qui doit le remplacer en septembre prochain.

Mais en attendant la rentrée, il se pourrait que son joker, Julian Bugier, assure l'intérim. Pour rappel, France Télévisions avait d'abord annoncé que le journaliste resterait à l'antenne jusqu'à l'été, mais le groupe a indiqué jeudi 1er juin "respecter la volonté de David Pujadas".