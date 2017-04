Emily Ratajkowski "dévoile" un dernier souvenir de vacances très sexy (Photos)

Emily Ratajkowski et son compagnon ont passé du bon temps au Mexique la semaine dernière, des vacances malheureusement déjà terminées et la belle semble nostalgique. Elle a donc publié lundi 3 une photo souvenir très sexy sur son compte Instagram où on la voit de dos dans l'eau turquoise de l'océan.

Pendant sa semaine de vacances, "Emrata" a semble-t-il pris un bon nombre de clichés sexy et la belle en a encore en réserve comme le démontre sa nouvelle publication Instagram. Les fans ne s'attendaient certainement pas à autant: après une photo totalement nue et d'autres en maillot de bain, la belle s'est dévoilée de dos en maillot de bain très échancré laissant admirer ses fesses. Des "étirements du lundi" dixit la belle que beaucoup aimeraient voir plus souvent.

Monday stretch Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 3 Avril 2017 à 8h28 PDT

Mais Emily Ratajkowski est bel et bien rentrée aux Etats-Unis, à Los Angeles où elle vit. Elle a d'ailleurs organisé l'anniversaire de Blanda, une artiste suisse et une grande amie de la star, au restaurant entre amies.

Lundi 4, elle s'est rendue au match des Dodgers, l'équipe de baseball de Los Angeles, avec son compagnon Jeff Magid et un couple d'amis. La jeune femme qui portait pour l'occasion une casquette à l'effigie de son équipe favorite a pu la voir gagner contre les Padres de San Diego en sirotant une bière et mangeant un hamburger.

Opening day! Let's go Dodgers! Thanks @budweiser #dodgerburger #sponsored Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 3 Avril 2017 à 15h00 PDT

Si les vacances sont finies, Emily Ratajkowski continuera bien sur à poster des photos très sexy et ses fans attendent déjà la prochaine avec impatience.