Emily Ratajkowski égérie sexy de DKNY en sous-vêtements dans les rues de New York (VIDEO)

Emily Ratajkowski dévoile à nouveau ses formes. Cette fois ci c'est pour la marque DKNY que le mannequin se dévêt: elle est l'égérie de la campagne printemps/été des collections de lingerie et de vêtements de nuit de la marque.

Sur le site internet, elle dévoile ses courbes affolantes dans plusieurs tenues plus sexy les unes que les autres. En sous-vêtements, nuisette ou portant simplement un soutien-gorge noir et un collant sans culotte, la Londonienne se prête une nouvelle fois au jeu de la séance photo sous l'objectif de Sebastian Faena.

Le photographe argentin a déjà immortalisé les plus grandes stars: Cindy Crawford, Emma Stone ou encore Lady Gaga.

Mais comme si les photos ne suffisaient pas, la belle a aussi tourné un clip de promotion pour la nouvelle collection.

Sur des airs jazzy, la jeune femme met un de ses matins en scène. Alors qu'Emrata dort simplement vétue d'une culotte dans son lit, un petit chien roux et blanc vient la réveiller.

Après quelques caresses, la jeune femme se lève et enfile un soutien-gorge en vitesse et sort pour promener son ami à quatre pattes dans les rues de New York.

Emily Ratajkowski descend alors les escaliers d'un immeuble où elle croise ses voisins ébahis de voir leur jolie voisine se promener presque nue.

Dehors, la jeune femme crée un accident: un conducteur de taxi a perdu le contrôle de son véhicule après avoir aperçu le mannequin en lingerie noire promenant son chien.

Dans un sourire, Emily Ratajkowski lance "good morning New York" ("bonjour New York") avant que la vidéo ne prenne fin.