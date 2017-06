Emily Ratajkowski en string ultra sexy sous le soleil italien (photos)

La belle Emily Ratajkowski n'a décidément pas fini de faire tourner des têtes. Où qu'elle aille, les photos qu'elle publie sur son compte Instagram ont toujours énormément de succès. Depuis quelques semaines, le mannequin séjourne en Italie. Emrata a participé au tournage du prochain film dont elle sera l'héroïne, la date de sortie de Welcome Home n'est pas encore connue mais le tournage s'est achevé vendredi 16.

Mais pas question de rentrer à Los Angeles, où elle habite, pour autant. La brune incendiaire a posé ses valises à La Spezia, dans le nord de l'Italie, avec son compagnon Jeff Magid. A deux, ils profitent des températures estivales et passent du temps en mer ou à la plage. Emily Ratajkowski a d'ailleurs publié quelques photos de ses moments privilégiés ce dimanche 18: dans un bikini fait d'un bandeau bleu clair et d'un string très échancré ultra sexy la jeune femme a à nouveau exhibé son corps de rêve.

La belle et son amoureux ont aussi visité la belle ville et ont chacun publié de jolies photos de leur lieu de villégiature. Malgré tout, les internautes ont préféré les photos du mannequin en bikini, tout sourire et un verre à la main ou encore un beau cliché en noir et blanc où le sex-symbol étendait son linge en petite tenue.

La courbe de ses fesses fait à nouveau sensation et les voisins de balcon de la belle jeune femme ont dû être très heureux de la découvrir ainsi en plein après-midi. Mais ces vacances très hot ne devraient pas durer et Emily Ratajkowski devra bientôt retourner aux Etats-Unis.