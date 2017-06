Emily Ratajkowski, entre tournage et photos sexy, fête ses 26 ans en Italie (photos + vidéo)

Elle enchaîne les clichés suggestifs (voire très explicites) sur son compte Instagram qui affiche 13,3 millions d'abonnés. Et elle souffle aujourd'hui ses 26 bougies. Ce 7 mai, la mannequin américaine Emily Ratajkowski, également actrice et qui se revendique "activiste" prend une année de plus, en plein voyage en Italie pour le tournage du film Welcome Home. L'occasion pour elle de souffler quelques bougies.

Spoiled! Love my Italian family ❤️

A cette occasion, "Emrata" a publié sur son compte Instagram des photos d'elle enfant.



Ensuite, dans la foulée, une photo plus "récente" d'Emily dans sa tenue préférée, le maillot de bain qui sait en montrer suffisamment, est apparue sur le réseau social. On pourra apprécier la manière dont Emily Ratajkowski a bien changé à deux décennies d'intervalle.



La belle Emily, bien qu'Américaine, est née au Royaume-Uni le 7 juin 1991. Ayant commencé une carrière de mannequin à 17 ans, elle déménagera à Los Angeles et commencera ce qui sera sa marque de fabrique: les photos alliant élégance et nudité.

Après une carrière de mannequin et d'actrice qui ne la feront pas connaître immédiatement du grand public, elle gagnera en notoriété en apparaissant seins nus dans le clip de la chanson Blurred Lines de Robin Thicke. C'était en 2013 et la belle avait à peine 22 ans. Elle a depuis envahi le réseau social de diffusion de photos où Emily dévoile sa nudité en assumant clairement le plaisir qu'elle y prend, et la dimension assumée de ce choix.