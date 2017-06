Emily Ratajkowski fête son anniversaire à la plage et en bikini avec son compagnon Jeff Magid (photos)

La belle Emily Ratajkowski a fêté ses 26 printemps mercredi 7 et ce week-end est l'occasion pour elle de retrouver son amoureux, Jeff Magid, et de se faire chouchouter. Emrata et son compagnon ont donc décidé de prendre du bon temps sur la plage en Italie, où elle tourne actuellement un film. Sous le soleil, le mannequin portait un tout petit bikini avec un bandeau à volant rouge et blanc.

Jeff Magid, avec qui elle file le parfait amour depuis près de trois ans, lui a offert pour l'occasion un immense bouquet de fleurs roses et une bouteille de champagne, histoire de bien commencer ce week-end de festivités. "Joyeux anniversaire ma princesse!!! Je t'aime, t'admire, t'apprécie et suis inspiré par toi" a-t-il aussi écrit en légende d'une photo sur Instagram.

The birthday weekend begins................. Une publication partagée par Magid (@magidnation) le 10 Juin 2017 à 7h03 PDT

La belle a eu l'air d'apprécier toutes les attentions de son homme et, plus sexy et amoureuse que jamais, elle a publié un cliché où elle demandait "suis-je morte et au paradis?" à ses fans. "Santé mon amour!", s'est empressé de commenter Jeff Magid.

Did I die and go to heaven? Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 10 Juin 2017 à 8h01 PDT

Mais, heureusement, elle est belle et bien vivante et sirote un cocktail en essayant de parfaire son teint halé.

baby Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 10 Juin 2017 à 10h34 PDT

Emrata a encore une fois exhibé sa plastique parfaite qui fait son succès pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais une fois n'est pas coutume, la belle est restée très sage et n'a pas dévoilé sa poitrine nue ni cambré son dos pour montrer ses jolies fesses au monde entier. Mais son cliché est un remerciement aux milliers de messages qu'elle a reçu sur les réseaux sociaux à l'occasion de son anniversaire.