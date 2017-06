Emily Ratajkowski montre ses fesses à ses fans lors de ses vacances en Italie (photos)

Décidément l'Italie réussi à Emily Ratajkowski. Plus sexy que jamais, la belle passe du bon temps au soleil avec son amoureux Jeff Magid. Bons petits plats, découverte des villes et farniente à la plage, les deux tourtereaux ne se privent pas et profitent de chaque moment. Pourtant, ils n'oublient pas de publier des moments parfois très hot sur leurs comptes Instagram.

Par exemple vendredi 23, le mannequin publiait une photo d'elle en train de bronzer au bord de l'eau. Le cliché, qui a depuis récolté plus d'un millions de likes, ne montrait que ses jambes fuselées et ses fesses rebondies, très peu couvertes par un maillot de bain noir échancré.

Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 23 Juin 2017 à 8h04 PDT

Des paparazzis ont aussi pris des photos ultra sexy de la belle alors qu'elle était sur un bateau, au large de Positano, près de Naples. "Emrata" était avec Jeff Magid et profitait du soleil vêtue d'un monokini avec un trou entre ses seins. Celui-ci laissait entrevoir la naissance de sa poitrine.

Après avoir visité Todi, dans la région d'Ombrie, les deux amoureux ont passé du temps au bord de la mer à La Spezia, dans le nord du pays. Là-bas, Emrata avait déjà enflammé la toile avec son string bleu ciel et ses poses toujours très sensuelles.

Cela fait maintenant quelques semaines qu'Emily Ratajkowski est en Italie. A l'origine, elle séjournait dans la Botte pour les besoins du tournage du film Welcome Home, dans lequel elle incarne le rôle principale. Mais depuis vendredi 16, le tournage est terminé et la belle profite donc du pays et n'a pas l'air vraiment décidée à rentrer à Los Angeles, où elle habite.