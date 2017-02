Emily Ratajkowski nue sous un tee-shirt transparent lors d'une soirée en marge des Oscars (PHOTO)

Habituée à poster des photos d'elle dénudée et très sexy, Emily Ratajkowski a publié samedi 25 le cliché d'une tenue glamour qu'elle portait lors d'une soirée organisée à Los Angeles à l'occasion de la cérémonie des Oscars.

Le mannequin anglais portait samedi 25 au soir une tenue très simple qui a su faire effet: escarpins noirs et jean évasé accompagnaient un tee-shirt en dentelle noire totalement transparent et sans soutien-gorge. La photo postée le soir même compte déjà plus de 270.000 likes sur Instagram ce lundi 27.

Cette tenue était peut-être inspirée de Kim Kardashian: durant l'été 2016 elle était apparue en soutien-gorge totalement transparent et jupe moulante épousant ses formes, fière d'avoir perdu 35 kg après la naissance de son second enfant, Saint.

Pendant une autre soirée organisée par Vanity Fair, toujours à l'occasion des Oscars, la belle était tout aussi sexy avec une longue robe à motifs argentés de la créatrice Mariel Haenn. Son décolleté plongeant et très généreux a ravi de très nombreux fans et éclipsé toutes les autres stars.

Bien qu'elle ait été présente à cette soirée, Emily Ratajkowski ne concourrait pas pour la prestigieuse statuette, et si depuis le film We Are Your Friends avec Zac Efron les fans n'ont pas pu revoir la belle dans les salles obscures, elle est actuellement au casting de l'épisode 5 de la série Easy disponible sur la plateforme Netflix.

L'année dernière la jeune femme sexy avait déjà fait sensation lors des oscars en avec une robe rouge laissant l'une de ses jambes complètement nue.