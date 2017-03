Emily Ratajkowski se dévoile nue dans l'eau sur Instagram (PHOTO)

Emily Ratajkowski est une habituée des clichés sexy et ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, elle a posté dimanche 19 une photo d'elle complètement nue sur son compte Instagram.

La jeune femme a de nouveau fait parler d'elle avec ce nouveau cliché où elle pose nue allongée dans une eau turquoise, montrant ses fesses et regardant au large.

Allongée sur le côté malgré les cailloux qui doivent lui blesser la hanche, Emily Ratajkowski dévoile aussi sa poitrine dans un "sideboob" affolant.

Si elle se qualifie elle-même de sirène dans la légende de sa photo, ses fans ont trouvé d'autres qualificatifs pour décrire la jeune femme et si quelques-uns admiraient sa plastique de rêve, d'autres laissaient poindre une certaine lassitude.

"Ridicule" peut-on lire dans les commentaires, "elle en fait trop" répond un internaute en interpellant un de ses amis. "C'est évident qu'elle n'aime pas les habits" plaisante un autre.

Malgré tout, le cliché avait engendré plus de 790.000 likes sur le réseaux social un peu plus de dix heures après sa publication. Les photos dénudées de la star remportent toujours un très gros succès, beaucoup plus que certains clichés où Emrata dévoile moins son corps.

La Sirena Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 19 Mars 2017 à 13h11 PDT

Actuellement en vacances au Mexique, la jeune femme avait déjà publié une photo d'elle en bikini, au milieu d'une végétation luxuriante. Si ce cliché a lui aussi remporté une large approbation des fans, la photo du mannequin nu en a reçu une plus grande encore.