Emily Ratajkowski sexy à la plage avec son compagnon (PHOTOS)

Après une semaine fatigante à participer aux fêtes et à assister aux défilés des semaines de la mode de New York et de Paris, la belle Emily Ratajkowski s'est accordée une parenthèse jeudi 9 mars.

Au soleil sur une plage qui semble déserte, elle passe du temps en tête à tête avec son compagnon, Jeff Magid. La belle était pourtant à Malibu, en Californie sur la côte ouest des Etats-Unis, non loin de sa résidence de Los Angeles où la température avoisine déjà les 20 degrés.

Mais elle n'en oublie pas ses fans pour autant et elle s'est prêtée au jeu de la séance photo sous l'objectif de celui qui partage sa vie depuis maintenant deux années.

Munie d'un chapeau de paille et vêtue d'un maillot de bain blanc sur sa peau bronzée la jeune femme a encore une fois montré à quel point son corps était parfait et pour ne pas entacher le rêve, elle posait dans un décor paradisiaque.

Finally Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 9 Mars 2017 à 15h08 PST

Et comme une photo ne suffisait pas, le mannequin a publié un second cliché, dévoilant sa poitrine généreuse.

Jeff Magid lui, a montré à ses followers, l'envers du décor: les deux amoureux buvant une bière face à la mer. Un repos bien mérité pour lui aussi: il suit sa belle partout, de la soirée des Oscars aux shooting parisiens.

The glass is always half full. Une publication partagée par Magid (@magidnation) le 9 Mars 2017 à 15h42 PST

Emily Ratajkowski se ressource régulièrement à la plage et il y a quelques semaines, elle voyageait en Grèce. Elle faisait alors profiter à ses fans de l'eau turquoise et de son tout petit bikini.

Take me back Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 18 Févr. 2017 à 10h07 PST

Elue femme de l'année par les lecteurs du magazine américain Esquire et femme la plus sexy de l'année par QG en 2013, la belle est encore plus populaire et admirée en 2017, les deux photos qu'elle a publié ont engendré plus d'un million de likes en quelques heures.