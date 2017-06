Emily Ratajkowski toujours au top en Italie et bientôt sur un nouveau tournage (photo)

Une fois encore la belle Emily Ratajkowski a enflammé la toile avec son corps de rêve. En vacances en Italie, le mannequin passe visiblement beaucoup de temps en petite tenue sur des bateaux au large de Positano, près de Naples dans le sud du pays.

Lundi 26, Emrata a à nouveau publié une photo d'elle de dos encore une fois vêtue de sa culotte de maillot de bain noire très échancrée. Bien campée sur ses jambes, la belle offrait ainsi à ses fans une vue imprenable sur ses fesses rebondies. En moins d'une journée, la photo ultra sexy a fait sensation: plus de 976.000 personnes ont vu et liké le joli cliché ensoleillé.

Une publication partagée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 26 Juin 2017 à 5h13 PDT

Mais ce sont des vacances bien méritées que s'octroie le mannequin: après avoir participé au tournage de Welcome Home, le prochain film de George Ratliff, où elle jouera l'un des personnages principaux aux côtés d'Aaron Paul, la belle devrait prochainement s'envoler pour Boston.

Elle aura un rôle dans la prochaine comédie de Abby Kohn et Marc Silverstein dont le tournage se déroulera en juillet sur la côte est des Etats-Unis, selon le site américain Deadline, spécialisé dans le cinéma. Amy Schumer, la célèbre humoriste américaine, interprétera le personnage principal de cette comédie intitulée I Feel Pretty.

Elle y campera une femme ordinaire avec ses doutes et ses défauts qui un jour se met à penser qu'elle et la plus belle et compétente femme du monde. Dotée d'une incroyable et subite confiance en elle, elle remarquera bientôt que son apparence n'a pourtant pas changé.

On ne sait pas encore quel rôle aura la jolie "Emrata", ce sera sa quatrième apparition au cinéma après Gone Girl, We Are Your Friends et Welcome Home.