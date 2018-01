Emma Smet, le dernier hommage de la petite fille de Johnny (photos)

Cela fait plus d'un mois que Johnny Hallyday est mort, mais les messages hommages et souvenirs continuent de tomber, de la part de ses milliers de fans, mais aussi de ses proches, familles et amis.

Ces derniers, après avoir salué la mémoire de l'idole des jeunes, ont également remercié ceux qui les avaient soutenus dans cette épreuve.

Dernière en date, Emma Smet, petite fille de Johnny, fille de David Hallyday et d'Estelle Lefébure. La jeune femme de 20 ans qui débute une carrière de mannequin dans la lignée de sa mère, avait déjà remercié ses fans, followers et amis sur Instagram le 25 décembre en posant devant son sapin: "Joyeux Noel à tous, merci pour tous vos gentils messages de soutien", avait-elle écrit en français et en anglais.

Une publication partagée par Emma Sme† (@emma__smet) le 25 Déc. 2017 à 6 :26 PST

Message qu'elle a réitéré à l'occasion de ses vœux pour la nouvelle année 2018: "Bonne année. L'année dernière a été pleine de hauts et de bas donc je veux remercier tous ceux, famille et amis, qui m'ont aidé à les traverser. J'ai grandi, j'ai appris de mes erreurs. J'ai souri après les combats et je suis reconnaissante pour aujourd'hui. 2018 sera une bonne année. Répandez l'amour où que vous soyez . Je vous souhaite le meilleur", a-t-elle écrit.

Une publication partagée par Emma Sme† (@emma__smet) le 2 Janv. 2018 à 9 :07 PST

Emma Smet avait été assez discrète sur le réseau social après la mort de son grand-père dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Elle n'a rien posté pendant les 15 jours qui ont suivi. A l'image de son père qui ne s'est exprimé que par communiqués jusqu'à un bref message diffusé sur son compte Facebook le 20 décembre et une vidéo le jour de Noël, afin de remercier ceux qui l'ont soutenu.