Emouvant: le message chargé d'amour de Céline Dion pour les 90 ans de sa maman (PHOTO)

C'est encore une belle preuve d'amour qu'a livrée ce lundi 20 Céline Dion à sa maman Thérèse Dion à l'occasion de ses 90 ans. A travers un message très simple mais chargé d'émotion, la chanteuse s'est adressée à sa mère: "Quel privilège pour nous tous de t’avoir encore parmi nous. Joyeux anniversaire maman, pour tes 90 ans! On t’aime … " a-t-elle publié sur les réseaux sociaux.

Ces mots touchants raisonnent davantage un peu plus d'un an après le décès de René Angélil l'époux de la chanteuse, le 14 janvier 2016. Puis celui de Daniel Dion, son frère à deux jours d'intervalle suite à un triple cancer. Enfin la famille Dion a pleuré la mort de Guy Poirier, le mari de Liette, la sœur de Céline.

Des disparitions autour desquelles les membres de la famille sont restés soudés. Dans son deuil, la star internationale a d'ailleurs pu compter sur le soutien inébranlable de sa maman qui a également perdu un fils ainsi que deux beaux fils dans cette histoire et a été témoin de la peine de ses enfants et petits enfants.

Sur une photo publiée sur Instagram et Twitter, toute la famille Dion est réunie autour de la nonagénaire au moment où elle souffle ses bougies.

A l'occasion de la fête des mères en mai dernier, Céline Dion avait déjà adressé un message à Thérèse, symbole d'une relation fusionnelle: "J’ai toujours admiré ma mère pour son courage et l’amour qu’elle ne cesse de donner à ses enfants. Sans elle, je ne serais pas là aujourd’hui… Et je ne pourrais pas vivre à mon tour l'immense bonheur d’être mère. Merci Maman, je t'aime! Et bonne Fête des Mères à toutes les mamans du monde!"

(Voir ci-dessous la photo de famille des Dion pour les 90 ans de Thérèse Dion)