Sicile: l'Etna est entré en éruption pour la première fois de l'année, des images impressionnantes (VIDEO)

Le volcan le plus haut d'Europe, l'Etna, est entré en éruption pour la première fois de l'année lundi 27 février au soir. Le mont est situé en Sicile, à une cinquantaine de kilomètres de Catane, l'une des plus grandes villes du l'île.

L'éruption n'était pas importante et elle n'a heureusement causé aucun dégât dans les villes alentours et l'aéroport de Catane n'a pas été fermé même si le nuage de fumée qui persiste encore fait l'objet d'observations de la part des autorités.

Les images prises pendant la nuit de lundi 27 à mardi 28 sont impressionnantes et pouvaient être vues depuis Catane. On y voit des fontaines de lave surgir de l'un des cratères du flanc sud-est de l'Etna et des écoulements de lave le long du mont. Ces phénomènes ont duré toute la nuit de lundi 27 à mardi 28 mais dès le lendemain seule de la fumée opaque s'échappait du cratère.

Culminant à 3.330 mètres d'altitude, le mont Etna est âgé de 500.000 ans et est constitué de cinq cratères. La dernière éruption majeure du géant s'est déroulée en 1992 et la dernière activité remontait à 2013. Quant à la plus grosse éruption, elle a été recensée en 1669. La lave avait alors atteint la ville de Catane, qui avait alors été partiellement détruite.

Les siciliens sont habitués à vivre dans l'ombre du volcan et l'hiver, nombre d'entre eux y font du ski sur le domaine skiable qui s'étend sur 10 km. La station est très petite et ne comporte qu'une quinzaine de pistes mais donne l'occasion aux sportifs de skier avec vue sur la mer lorsque le ciel est dégagé.

(Voir ci-dessous la vidéo de l'éruption de l'Etna)