Encore trompée, Laura Lempika quitte Nikola Lozina pour de bon

Entre Laura Lempika et Nikola Lozina, c'est définitivement fini. Les deux candidats de téléréalité, qui s'étaient rencontrés sur un tournage en juillet 2018, ont rompu après une nouvelle infidélité du jeune homme.

Ils s'étaient pourtant récemment installés ensemble dans le Sud de la France, près de leurs amis des Marseillais Julien Tanti, Manon Marsault, Kevin Guedj et Carla Moreau.

Mais samedi, Laura a révélé que Nikola l'avait encore trompée. Elle l'a donc quitté pour de bon et, comme le font souvent les personnalités de téléréalité dans ces cas-là, a supprimé toutes les photos de couple de son compte Instagram. Lui a fait pareil, même s'il est étrangement discret sur les réseaux sociaux depuis que son ex a lâché la bombe.

"Je vais prendre les devants, vu qu'il n'est pas capable d'assumer comme d'habitude, je mets fin aux rumeurs. J'ai découvert depuis deux jours que Niko a refait des siennes. (…) Tout ce qu'il m'a dit n'a aucune valeur. La bague ne servait qu'à redorer son image, comme tout le reste et ça vous le verrait bientôt. (…) Il restera la personne qui m'a le plus menti et la plus grosse déception de ma vie", a écrit Laura dans sa story Snapchat.

Fin 2018, le couple avait déjà connu des difficultés après une première infidélité du jeune homme. Mais Nikola avait tout fait pour récupérer Laura, jusqu'à la demander en fiançailles et lui promettre monts et merveilles. Force est de constater que tout ceci n'était que du vent.

Si depuis samedi, il est critiqué et insulté de toute part sur les réseaux sociaux, Nikola n'a encore rien dit à ses fans sur sa récente rupture.