Enora Malagré "balance" sur TPMP et ses chroniqueurs payés pour rire aux blagues de Cyril Hanouna (vidéo)

Depuis son départ de Touche pas à mon poste (TPMP), Enora Malagré n'est pas tendre avec l'émission de Cyril Hanouna. Invitée samedi 19 sur le plateau de Salut les Terriens! présenté par Thierry Ardisson, celle qui est restée sept ans dans l'émission de C8 "balance" sur son ancien employeur et, indirectement, ses anciens collègues.

Dans le collimateur de la chroniqueuse de 37 ans? Le changement de ligne d'une émission qui est passée de plus en plus d'un contenu informatif sur les médias, à du divertissement pur et de bas niveau. Avec une évolution des exigences pour les chroniqueurs qui a suivi le même chemin. "Il y a eu une période où on travaillait beaucoup, on décryptait beaucoup les émissions, mais comme là, c’est devenu beaucoup du divertissement C’est vrai qu’ils (les chroniqueurs, NDLR) sont payés à rigoler aux vannes de Baba (le surnom de Cyril Hanouna, NDLR). Tant mieux".

L'animatrice n'hésite donc pas à dire que ses collègues autour du plateau étaient rémunérées à ne rien faire. Lors d'une émission de TPMP où elle était invitée, elle avait d'ailleurs lâchée à ses anciens confrères un "profitez-en car vous êtes grassement payés à rien foutre" qui donnait déjà l'ambiance.

Chez Thierry Ardisson, Enora Malagré a aussi expliqué pourquoi elle en a finalement eu assez de la situation: le canular homophobe pour lequel l'émission a été largement critiquée (et même sanctionnée par le CSA) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. "Il faut être cohérente avec ses propres valeurs. Là, ça ne l’était plus, donc il fallait partir" explique-t-elle.

Enora Malagré a depuis son départ annoncé être en train de travailler sur une série traitant des coulisses de la télévision. Y aura-t-il quelques aveux embarrassants sur TPMP?