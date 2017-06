Enora Malagré: les raisons de son départ de "TPMP", elle dit tout

Deux semaines après avoir créé la surprise en annonçant qu'elle quittait la bande de Touche pas à mon poste, Enora Malagré s'est confiée sur les raisons de son départ. Lors d'une interview accordée à L'Obs et publiée ce mercredi 14, la chroniqueuse de 37 ans a tout d'abord reconnu avoir passé "sept années formidables là-bas dans une bulle de kiff, à [se] marrer comme jamais".

Malgré tout, l'animatrice a tout de même décidé qu'il était temps pour elle de prendre le large: "les deux dernières années, l’ambiance a changé. A nous les chroniqueurs, Cyril faisait bien sentir, parfois avec une pointe de mépris, qu’il était le producteur et nous de simples employés. +Quand tu produiras, on te demandera ton avis+, des trucs de ce genre. Ce n’est pas méchant, ce n’est pas pour blesser mais ça fait mal", a-t-elle notamment expliqué, avouant qu'elle se rendait parfois à l'émission avec "la boule au ventre".

Et cette ambiance ne se serait pas améliorée avec le temps. "Les six derniers mois, il est devenu plus dur. Pendant l’émission, il a été trop sévère avec moi, il me coupait tout le temps la parole, souvent d’un simple geste. Je me retrouvais avec d’un côté, un mec qui te produit pendant cinq ans et de l’autre, le même qui te dit à l’antenne que tu es une +animatrice en carton+. La chroniqueuse a toutefois voulu clarifier les choses: "ce n’est pas le goulag. Bien sûr, il est très dur mais je suis aussi consciente que sans lui j’étais que dalle avant".

Enora Malagré semble également avoir été lassée des polémiques à répétition qui n'ont cessé de ternir l'image de l'émission. "Quand tu rencontres des mères de famille que te disent: +Vous vous rendez pas compte, vous reproduisez à la télé les humiliations de la cour de récré+, c'est qu'il y a un problème...", a-t-elle expliqué, avouant au passage qu'elle ne se rendait pas toujours compte de certains dérapages lorsqu'elle était en direct.

Le dernier en date l'a toutetefois marqué. Et lorsqu'elle a souhaité en reparler en plein direct, l'animatrice n'aurait pas pu s'exprimer comme elle le souhaitait. "J’ai voulu reparler de cet incident dans l’émission, expliquer que le problème, ce n’était pas la réaction des internautes, la polémique mais ce qui avait été fait avant. Sauf que j’ai été absente les jours d’après et qu’à mon retour, quand j’ai annoncé la couleur, on m’a décommandé une heure avant", a-t-elle confié. Et d'ajouter: "Puis je n’ai plus été réinvitée les fois suivantes. Eux voulaient passer à autre chose, je comprends mais moi ça me tenait à cœur d’en parler".

Pour rappel, Enora Malagré n'est pas la seule à avoir claqué la porte de TPMP. Peu avant elle, c'est Thierry Moreau qui avait annoncé en plein direct qu'il quittait l'émission, sans avoir prévenu Cyril Hanouna ou ses collègues. Et les départs se suivre à une vitesse folle: Danielle Moreau, qui faisait partie des derniers arrivés, a annoncé qu'elle tirait sa révérence. "Pour moi TPMP, c'est fini!", a-t-elle écrit sur Twitter, expliquant qu'il était "impossible de faire C8 et F2".