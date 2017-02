Entre deux photos sexy, Emily Ratajkowski donne de sa personne sur Instagram (PHOTO)

Très engagée auprès de Bernie Sanders durant la campagne électorale américaine, Emily Ratajkowski participe à de nombreuses manifestations depuis l'élection de Donald Trump.

Il n'est pas inhabituel de voir la belle poster des photos qui exposent ses idéaux entre deux clichés sexy. Le 30 janvier dernier, elle participait donc à une manifestation à l'aéroport de Los Angeles, sur la côte ouest des Etats-Unis.

La manifestation avait pour but de protester contre la construction d'un mur entre le Mexique et les Etats-Unis promis par Donald Trump mais aussi contre les expulsions.

Sur une photo postée sur son compte Instagram, elle arborait une pancarte avec inscrit "Revolution has no borders" ("la révolution n'a pas de limite" en français). Sa photo a engendré plus de 300.000 likes et son slogan est maintenant imprimé sur un tee-shirt.

Elle a fait lundi 20 la promotion du tee-shirt sur son compte Instagram: l'accessoire de mode engagé est en vente et une partie des recettes sera reversée à l'American Civil Liberties Union (ACLU), une association qui lutte pour la défense des droits civiques garantis par la Constitution américaine.

Ca n'est pas son premier engagement: le 21 janvier dernier, la belle participait à la "Women's march" dans les rues de Washington afin de défendre les droits des femmes.

En plus d'être l'une des femmes les plus belles du monde, Emily Ratajkowski est donc très impliquée: "Aujourd'hui était important... Mais demain et les jours suivants sont encore plus importants. Il est temps non seulement de défendre des choses, mais de prendre des mesures politiques et de réclamer le changement".