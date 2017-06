"Exaspéré" par la publicité: Jean-Jacques Bourdin menace de démissionner en direct sur RMC (vidéo)

"Peut-être que je ne reviendrai pas". Simple coup de sang ou menace sérieuse, seul l'avenir et Jean-Jacques Bourdin pourront le dire. Le journaliste s'est en effet emporté en direct ce mardi 13 lors de sa matinale sur RMC. La faute à la publicité qu'il juge trop présente.

"Alors entre deux pages de pub ont va essayé de faire un peu de radio, ça ne va pas être facile", a-t-il lâché au moment de reprendre l'antenne et de présenter ses deux éditorialistes Eric Brunet et Laurent Neumann. On peut entendre ceux-ci s'amuser de l'énervement de leur collègue, qui avait peut-être débuté hors antenne.

"Vous savez, je vais vous dire, à mon âge, maintenant, de plus en plus, ou je reste à l'antenne et je dis ce que je pense, ou je me casse... Ou je me barre", explique Jean-Jacques Bourdin. Toujours sur un ton léger, Eric Brunet lui demande s'il compte faire "comme (Henri) Guaino" , le député sortant de Paris qui a sèchement critiqué l'électorat de sa circonscription.

"Ce n'est pas pareil parce que, moi, je respecte les auditeurs. Je me mets à la place de l'auditeur, qui n'en peut plus de tout ça". Et d'aller jusqu'à lancer: "Comme je suis exaspéré comme l'auditeur, soit j'arrête la radio le matin, après tout pourquoi pas... peut-être que je ne reviendrai pas, après les vacances, tiens. Parce que je commence à en avoir ras le bol".

Des propos qui pourrait annoncer un sacré changement dans le monde des médias, Jean-Jacques Bourdin faisant partie des quelques figures des matinales sur RMC mais aussi sur BFMTV, considéré en 2016 par les Français comme le plus "impertinent" des journalistes.