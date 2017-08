Exhibitionnistes: Camille Cerf, fatiguée de recevoir des photos de pénis, pousse un coup de gueule

L'ancienne reine de la beauté Camille Cerf, a partagé sur Twitter jeudi 31 son agacement face aux exhibitionnistes qui lui envoient, sans raison, des photos de leur pénis. "Avis à tous les hommes légèrement dérangés qui pensent que m'envoyer une photo de leur sexe pourrait avoir un effet positif sur ma personne", a-t-elle écrit. L'ex-Miss France s'est plainte de recevoir "chaque jour" des photos de sexes d'hommes et que cela devenait "vraiment pesant".

La jeune nordiste de 22 ans a partagé son coup de gueule accompagné de capture d'écran appuyant ses dires. En effet, sur le cliché, un homme lui envoi simplement "coucou mon diamant" avant de partager une photo de son pénis.

Communément appelées des "dick pics" ces photos sont régulièrement envoyées à des mannequins ou des stars. Comme Emily Sears, par exemple, qui, tout comme Camille Cerf, a partagé son énervement contre ces pratiques. En revanche, le mannequin originaire de Melbourne a trouvé une manière originale et très radicale pour lutter contre ce harcèlement. L'Australienne de 32 ans a décidé de faire des recherches sur les personnes qui lui envoient des photos de leur sexe et d'ensuite envoyer les messages des hommes à leur petite-amie, conjointe ou membres féminins de leur famille.

Here's when happens when you send me dick pics to DM. I do not play. Names hidden to protect this woman's privacy pic.twitter.com/IDZnkUpfXB

— Emily Sears (@emilysears) 18 janvier 2016