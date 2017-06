Facebook propose un outil pour lutter contre le vol de photos de profil (vidéo)

Pour empêcher le vol des photos de profil sur Facebook, le célèbre réseau social a développé une nouvelle fonctionnalité qui va permettre aux utilisateurs d'avoir un contrôle total de leurs photos.

Selon les dirigeants de Facebook, l'utilisation de photos de profil pour la création de faux profils est devenue un vrai problème. De nombreux clichés sont piratés pour être utilisés sur les applications de rencontres telles que Tinder, Happn ou encore Once.

Cette nouvelle protection ne va pas complètement faire disparaitre la pratique malheureusement. Cependant, elle permettra de réduire de 75% les risques qu'une photo de profil soit utilisée en dehors du réseau social.

Sur le site Facebook News, un message a été publié par Facebook: "Une partie de notre objectif, dans la création d'une communauté mondiale, est de comprendre les besoins des personnes qui utilisent Facebook dans des pays spécifiques et de mieux les servir. En Inde, nous avons entendu dire que les gens veulent plus de contrôle sur leurs photos de profil, et nous avons travaillé au cours de ces dernières années pour comprendre comment nous pouvons les aider."

Sur le compte Facebook Safety une vidéo d'explication a été postée pour bien expliquer la nouvelle fonctionnalité.

Les internautes indiens, qui pourront profiter de cette protection verront un bouclier et un cadre bleu s'ajouter à leur photo de profil. Une pratique qui empêchera toute personne de copier, de partager ou encore de faire une capture d'écran du cliché. A noter que cette nouvelle option est disponible uniquement sur Android et seulement en Inde.