Facebook: Messenger lance les "Stories" sur le modèle de Snapchat

Testée depuis cet automne en Australie et en Pologne, la fonction "Messenger Day" a fait son entrée, jeudi 9, dans la messagerie de Facebook. Un peu comme avec Snapchat, les utilisateurs peuvent partager avec leurs contacts des contenus éphémères (photos et vidéos). "Des millions de personnes à travers le monde ont déjà utilisé Messenger Day pour montrer ce qu'ils font, comment ils se sentent et inviter des amis à se joindre à eux pour des activités - ou simplement pour discuter", a annoncé le réseau social dans un post de blog.

Pour celles et ceux qui voudraient donc essayer cette nouvelle fonctionnalité, le principe est simple. Dans un premier temps, il est nécessaire de vérifier si la dernière mise à jour de l'application a bien été téléchargée. Par la suite, l'utilisateur peut prendre des clichés ou se prendre en photo et a la possibilité d'ajouter des effets, des stickers ou encore des messages. Il peut ensuite les inclure à une nouvelle liste baptisée "My Day". Le contenu devient alors visible par tous les contacts (ou bien seulement une partie) pendant 24 heures.

Il est également possible d'ajouter à la liste "My Day" un élément à partir d'une conversation. En parallèle, l'internaute peut voir si son interlocuteur poste quelque chose de nouveau lorsqu'il communique avec lui.

Messenger n'est pas la première application de Facebook à avoir copié Snapchat. En août 2016, Instagram, rachetée par le réseau social en 2012, avait introduit une fonction similaire du même nom baptisée "Instagram direct". De son côté, WhatsApp avait fait de même il y a quelques semaines avec sa nouvelle fonction "Statut".