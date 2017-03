Facebook: un bouton "je n'aime pas" actuellement testé sur Messenger

Depuis toujours, Facebook permet à ses utilisateurs de "liker" des photos, vidéos ou commentaires sur le réseau social. Mais cela fait maintenant plusieurs années qu'un bouton "je n'aime pas" est réclamé par les internautes. Alors pour répondre à leurs attentes, le réseau social a trouvé bon d'ajouter il y a quelques mois des "réactions" permettant aux utilisateurs de partager leurs états d'âme. Ainsi, en maintenant la souris sur le bouton "j'aime", ils peuvent cliquer sur des émotions comme la joie, la colère, la surprise ou encore la tristesse. Selon le site Techcrunch, ces émoticônes ont été utilisées plus de 300 milliards de fois depuis leur création.

Mais les internautes ne sont toujours pas satisfaits et le bouton "je n'aime pas" est plus que jamais réclamé. Face à la demande croissante des utilisateurs, le réseau social est actuellement en train de tester, sur un petit échantillon d'utilisateurs, une nouvelle fonctionnalité sur Messenger qui permettrait de commenter les messages privés avec des emojis. Comme sur Facebook, le pouce "j'aime" ainsi que le smiley "cœur", "mort de rire", "étonné" et "triste" font partie des possibilités.

Et à la grande surprise de tous, le "pouce dislike" a fait son apparition, l'équivalent du "je n'aime pas". "Nous essayons toujours de rendre Messenger plus amusant", a déclaré un porte-parole du réseau social à Techcrunch. Et d'ajouter: "c’est un petit test où nous permettons à des gens de partager un emoji qui représente le mieux leur sentiment à propos d’un message".

A terme, le "pouce en bas" pourrait donc être généralisé sur toutes les messageries Messenger. Mais pour l'instant, et bien qu'elle soit très demandée, l'option "je n'aime pas" n'est toujours pas envisagée sur le réseau social. En 2014, Bret Taylor, l'ancien directeur de la technologie de Facebook avait assuré qu'un tel bouton"apporterait beaucoup de choses négatives".