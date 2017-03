Prince Harry et Meghan Markle amoureux: la reine Elizabeth II contre leur union

Tout n'est pas toujours si rose dans le monde des princesses. Et Meghan Markle est en train de l'apprendre à ses dépens. L'actrice américaine de 35 ans, connue au départ pour son rôle de Rachel Zane dans la série Suits, file depuis quelque temps le parfait amour avec le prince Harry. Mais dès qu'elle essaye de s'intégrer à la famille royale d'Angleterre, elle ne cesse de trouver portes closes.

Récemment, Pippa Middleton a fait savoir qu'elle ne voulait pas d'elle à son mariage avec James Matthews. Elle refuse qu'on lui vole la vedette, ce qu'elle avait pourtant (presque) fait lors du mariage de sa sœur Kate avec le prince William.

Maintenant, c'est la reine Elizabeth qui mettrait des bâtons dans les roues de Meghan Markle et du prince Harry. La monarque n'apprécierait pas que son petit fils ait choisi de passer le restant de sa vie avec une Américaine, qui plus est déjà divorcée. Car qui n'est pas vraiment protocolaire. L'actrice, qui a emménagé dans les appartements de son chéri au palais de Kensington mi-mars selon The Sun, a voulu apporter sa touche personnelle à son nouveau chez elle. Ce qu'a mal pris la reine.

Mais encore pire, elle aurait signalé au prince Harry qu'elle n'assistera pas à son mariage. Le frère de William souhaiterait épouser sa chérie lors d'une belle cérémonie sur une plage sur une île des Caraïbes. Ce qui est, encore une fois, à l'encontre du protocole. Et le protocole, la reine d'Angleterre y tient beaucoup. Pour rappel, elle avait refusé d'assister à la cérémonie civile de son propre fils, le prince Charles, et de Camille Parker-Bowles.