Fanny Agostini succèdera à Georges Pernoud à la présentation de "Thalassa"

Georges Pernoud avait annoncé en avril qu'il arrêterait de présenter son émission, Thalassa, qu'il avait créé en 1975 et qu'il présentait depuis 37 ans. Et la chaîne France 3 lui a trouvé une remplaçante: Fanny Agostini, l'actuelle Miss météo de BFMTV. La jeune femme de 28 ans prendra la tête de Thalassa dès la rentrée prochaine: une première pour l'émission qui n'a jusqu'ici jamais été menée par une femme.

Au journal Le Parisien, Erik Berg, rédacteur en chef du programme, a expliqué avoir eu "un coup de cœur pour Fanny (Agostini). C'est une journaliste, une véritable spécialiste du climat engagée de façon positive: elle sait tout de la biodiversité marine". Il a aussi indiqué qu'elle était "une fan de l'émission, qu'elle connaît presque par cœur".

Depuis septembre 2011 elle présente la météo sur la chaîne d'information BFMTV et en simultané sur la radio RMC.

"Je souhaite une émission plus incarnée: dans la première partie, Fanny ira à la rencontre des protagonistes et fera progresser l'histoire. Elle a le sens du contact et elle sait aller chercher les gens avec le sourire", a affirmé Erik Berg qui promet un peu de changement pour ce programme. Cependant la seconde partie sera toujours dédiée aux voyages et à la découverte de nouveaux horizons.

Fanny Agostini aura aussi la lourde tache de faire remonter les audiences qui avait poussé la chaîne à diffuser l'émission une fois par mois au lieu d'être un rendez-vous hebdomadaire. C'est pour cette raison que Georges Pernoud a annoncé qu'il quittait Thalassa en avril dernier: "après le mois d'aout, l'émission continuera sans moi. Depuis la nouvelle programmation décidée par Dana Hastier, elle est devenue un bouche-trou".