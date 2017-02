Fashion Week de New York: Jeremy Meeks, prisonnier beau gosse devenu mannequin, fait un carton (VIDEO)

Des pectoraux de feu, un regard de braise et une démarche assurée… Jeremy Meeks a défilé mardi 14 pour la Saint-Valentin sur le podium de la Fashion Week à New York, où il représentait la collection automne/hiver de la marque de vêtements Philipp Plein. Ce mannequin au passé sulfureux s'est fait connaître en 2014, lorsque la police de Stockton en Californie a diffusé son portrait sur sa page Facebook après l'avoir arrêté pour un vol à main armée. Son regard a hypnotisé tant de femmes que certaines rêvaient même d'aller en prison pour le rejoindre, à en croire les commentaires.

Condamné à 27 mois de prison, il a été libéré en mars 2016, obtenant une remise de peine pour comportement exemplaire. Dès sa sortie, le beau gosse de 32 ans a rejoint sa femme (à qui il a fait une magnifique déclaration d'amour pour la Saint-Valentin) et ses enfants, et s'est lancé dans le mannequinat, toutes les agences engageant des profils un peu "bad boy" lui courant après. Muscles en avant, il a depuis enchaîné les shootings avant de débarquer plein de confiance et d'assurance à New York, où il a défilé aux côtés des rappeurs Young Thug, Fetty Wap ou encore Desiigner.

Depuis près d'un an, Jeremy Meeks a pris goût au luxe, aux strass et aux paillettes. Sur son compte Instagram, où il a plus de 838.000 abonnés, entre deux photos de famille avec sa femme et ses enfants, il n'hésite pas à étaler sa fortune, ses belles voitures et sa grande maison. Elevé au rang de star, il commence même à se faire un petit cercle d'amis de la sphère people. A en croire les magazines américains, il serait proche d'un certain Anwar, petit frère des sœurs Hadid.

(Voir ci-dessous un extrait du défilé Philipp Plein à la Fashion Week de New York)