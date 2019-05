Fête des mères: l'hommage plein d'amour d'un internaute à sa mère

"Ma mère est la meilleure du monde", a conclu un jeune internaute sur Twitter après une série de messages rendant hommage au travail de sa mère, principale de collège. Les publications ont attendri de très nombreux internautes qui ont liké et partagé les messages.

Vendredi, Vincent racontait ainsi avoir invité sa mère au restaurant pour fêter la fête des mères un peu en avance.

Rapidement, le jeune homme a expliqué l'avoir sentie "un peu préoccupée". Si elle a tout d'abord refusé de lui dire ce qui la tracassait, cette principale de collège a finalement expliqué à son fils les raisons de son émoi.

"En janvier, elle a commencé à s'intéresser à une fille sénégalaise de 12 ans fraîchement débarquée dans le collège de la ville avec sa famille. Rapprochement familial, des évènements de la vie les amènent dans ce bled pommé au nord de Lyon", a commencé à expliquer l'internaute.

Il a ensuite poursuivi son histoire en expliquant que la jeune collégienne, qui vit dans des conditions extrêmement précaires dans un hôtel avec sa famille, était aussi harcelée à l'école à cause notamment de son manque d'hygiène, dû à la situation dans laquelle elle était.

Vincent a alors expliqué qu'après avoir découvert la situation de son élève, elle avait "saisi toutes les institutions, organismes, associations du coin", en vain. Cependant, la principale n'a pas abandonné et continué à chercher du travail pour les parents de la jeune fille mais aussi leur dénicher un logement décent.

"A ce moment-là, ma mère est déjà une héroïne pour moi", a expliqué l'internaute; pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là.

Arrivé au logement de fonction que sa mère occupe, le twittos a été surpris de remarquer deux gros sacs poubelle dans le couloir. Et pas de ménage de printemps là-dedans: avec la CPE du collège, la mère de cet internaute a en effet entrepris de ramener le linge de la famille en difficulté.

J'ai rien pu faire d'autre que lui faire un gros câlin.



Ma mère gère depuis des années la misère sociale en étant au contact des gamins de familles au bord du gouffre. Mais jamais autant qu'aujourd'hui. Et jamais son rôle n'a été aussi important. — vincent (@WaveDock) 24 mai 2019

"J'ai rien pu faire d'autre que lui faire un gros câlin", a réagi l'internaute qui a salué le dévouement de sa mère mais aussi celui de toutes ses collègues qui l'ont rejoint dans son combat.

"La CPE en question fait les lessives en cachette", "la secrétaire italienne (…) a un jardin et un mari retraité qui jardine beaucoup, alors elle ramène tous les deux jours des pleins bacs de soupe pour eux, et quand elle a le temps elle leur prépare des lasagnes", "les dames de la cantine planquent des barquettes de plats non entamées pour leur donner. Ce qui peut au passage leur valoir leur poste: quand c'est des frites les gosses mangent tout alors elles leur gardent du pain", a-t-il ainsi énuméré, laissant ses abonnés, et bien d'autres encore, admiratifs de l'effort fourni par toutes ces femmes.

"Si j'entends encore quelqu'un parler en mal des fonctionnaires, je le déssoude", a d'ailleurs lâché l'internaute à l'origine de la série de tweets avant d'encore une fois rendre hommage à toutes ces femmes, et bien sûr souhaiter bonne fête à sa maman.

Au vu du succès de ses tweets. Le jeune homme a par ailleurs lancé une cagnotte Leetchi pour aider cette famille sénégalaise. La cagnotte, appelée "le Combat de grande femmes", compte 324 euros ce samedi 25.