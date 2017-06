"The floor is lava": le nouveau défi qui fait fureur sur les réseaux sociaux (vidéo)

Le 29 mai dernier, un couple de jeunes Américains Kevin Freshwater et Jahanna James ont remis au goût du jour un ancien jeu. Le couple a posté sur Facebook, Snapchat et Instagram une vidéo dans laquelle ils jouent à "The floor is lava" ("Le sol est de la lave", en français). Le contexte de ce challenge est le suivant: les joueurs prétendent que le sol est de la lave. Les participants doivent alors grimper en cinq secondes maximum sur des meubles ou sur des objets en hauteurs pour ne pas avoir les pieds qui touchent le sol.

La vidéo de ce couple a été vue plus de 85 millions de fois et likée plus de 250.000 fois en seulement quelques jours. Depuis, ce jeu fait fureur fait sur les réseaux sociaux. Un hashtag #thefloorislava a été crée et des milliers de vidéos ont été publiées et partagées.

When ever I hang out with @jahannahjames we play "The Floor is lava" Une publication partagée par Kevin Freshwater (@kevinfreshwater) le 29 Mai 2017 à 12h16 PDT

Un défi qui en apparence n'est pas dangereux comparé à d'autres challenges. Il y a quelques temps, le jeu tendance était le "Ice and Salt challenge": un défi qui consistait à se bruler la peau. "The floor is lava" lui, est un défi inoffensif (attention tout de même car il peut parfois être fait dans la précipitation et peut mal tourner).

A noter que selon le site Knowyourmeme.com (un site spécialisé dans le référencement et l'analyse des challenges sur internet) le jeu "The floor is lava" proviendrait d'un livre de Roald Dahl en 1948. Depuis ce défi est devenu une star dans les cours d'écoles et depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux.