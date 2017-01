Football: Dimitri Payet veut l'OM et part au clash avec West Ham

"Nous ne le vendrons pas! Peu importe l'argent". Slaven Bilic, entraîneur de West Ham (équipe actuellement 13e de la première division du championnat anglais), a été clair jeudi 12 en conférence de presse sur le cas Dimitri Payet, international français, qui veut absolument quitter l'Angleterre pour rejoindre son ancien club avec lequel il aurait déjà un accord: l'Olympique de Marseille.

Slaven Bilic says West Ham United do not want to sell Dimitri Payet after the midfielder asked to leave the Club#COYI pic.twitter.com/MsessmhRBj — West Ham United (@WestHamUtd) January 12, 2017

Selon le quotidien sportif L'Equipe, West Ham a refusé une première offre de l'OM (23 millions d'euros + bonus) pour le milieu offensif. Et c'est justement cela qui a mis le feu au poudre. Résultat, Payet aurait décidé de partir au clash et mettrait de la mauvaise volonté à l'entraînement, ce qui minerait évidemment le moral de ses coéquipiers. "J'ai un problème avec un joueur. Dimitri Payet. Il veut partir. Jusqu’à ce qu’il change son attitude, il est en dehors de l’équipe. Il ne s’entraînera pas avec nous" lui a répondu son entraîneur.

Avec l'arrivée de Frank McCourt et la nouvelle ère "made in America" sur la Canebière, l'Olympique de Marseille a de nouveaux arguments financiers. Et pour séduire un Dimitri Payet qui gagne plus de 400.000 euros par mois, il en faut. Visiblement, le nouveau président de l'OM a sorti le chéquier de ce côté-là. Et ce n'est pas sans déplaire au coach Rudi Garcia: "Il se dit plein de choses en termes de mercato, on saisira toutes les opportunités. Vous me parlez de Payet, bien sûr que je le prends tout de suite".

Mais l'OM a aussi de nouveaux arguments sportifs. Actuellement cinquième ex-aequo de Ligue 1, le club phocéen a su plaire à Dimitri Payet avec son projet sportif (baptisé "OM champion" par la direction). L'expertise d'Andoni Zubizarreta, ancien footballeur international espagnol aujourd'hui directeur sportif de l'OM, a aussi dû peser dans la balance.

Seulement, un accord entre un club et un joueur ne vaut pas grand chose si l'équipe à laquelle appartient le joueur en question est catégorique et ne veut absolument pas le laisser partir. L'OM va-t-il réaliser son gros coup du mercato? Les Hammers ont jusqu'au 1er février, minuit tapante, pour changer d'avis... ou pas.