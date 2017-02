Football: quand Blaise Matuidi tape "Matuidi femme" sur Internet après PSG-Barça, Twitter se régale

Dans un moment euphorique, il n'est pas rare de faire des erreurs. Et lorsqu'on est joueur de foot, qui plus est dans une équipe qui vient de battre le Barça à plates coutures, on n'y échappe pas. Blaise Matuidi, milieu de terrain du PSG, a commis une petite maladresse du genre mardi 14 au soir, après que son équipe ait battu celle de Léo Messi 4-0. Soir de Saint-Valentin oblige, l'international français a immédiatement pensé à sa compagne Isabelle Malice -qui deviendra Madame Matuidi après leur mariage en juillet prochain- après la victoire. Il a alors posté un message sur Twitter où l'on voit les deux tourtereaux tout sourire sur un tapis rouge lors d'une soirée mondaine.

"A ma femme adorée, Joyeuse Saint Valentin #onelove" a-t-il écrit. Un petit texte simple, mais mignon, accompagné d'une superbe… capture d'écran d'iPhone. En haut du cliché, la barre de recherche indique en effet "Matuidi femme", deux mots que le joueur a tapé dans son moteur de recherche pour trouver une photo qu'il n'avait visiblement pas sur son téléphone. Il est toutefois possible que ce soit le community manager (personne chargée de gérer son compte Twitter, NDLR) de Matuidi qui ait posté ce message. Et dans ce cas-là, c'est plutôt rassurant qu'il ne détienne pas de photo privée du couple…

S'il s'est rapidement rendu compte de sa boulette en supprimant ce tweet et en publiant exactement le même texte mais avec un selfie perso, il n'a pu que constater les dégâts le lendemain matin, à son réveil. En effet, en quelques minutes la planète Twitter a créé le "MatuidiGate" en se moquant du joueur sans retenue.

(Voir ci-dessous quelques tweets des Twittos)

Pour appeler sa femme il va sur les pages blanches et tape "Isabelle Matuidi". Pareil pour rentrer chez lui il tape "Matuidi adresse" https://t.co/KOvQNEU8NC — InThΔ13W€Tru$t (@JoyceThA13) 15 février 2017

@IcarEagle Matuidi femme, tu prépares les Matuidi gosses pour le repas chez Matuidi mère ? — JfH (@Cyclophante) 15 février 2017