Télématin: William Leymergie, en larmes, fait ses adieux après 32 ans d'antenne (vidéo)

C'est un visage emblématique de France 2 qui s'en va. Après 32 ans à la présentation de Télématin, William Leymergie quitte la chaine. Pour l'occasion, l'animateur a rendu un hommage déchirant à l'attention de ses téléspectateurs."Ca fait presque 40 ans de vie commune ici à antenne 2 et France 2,(...) cette longue liaison, je ne suis pas près de l'oublier. Grâce à vous j'ai appris tellement de choses, pour vous les offrir sous forme de chroniques et d'info, courte, simple et précise. C'est vous dire à quel point vous allez me manquer. (...) Encore et toujours merci d'avoir été là si souvent. Au fond, vous et moi, nous sommes des colocs, des colocs de la télé, on se voit si tôt le matin. Parfois on a l'impression qu'on vit ensemble, non?", s'est-il amusé.

Le présentateur avait aussi un message pour tous ses collègues, qui lui ont organisé une petite surprise pour son départ."Ils ont du talent, mais ça, vous le saviez et c’est pour ça que vous continuerez à regarder encore cette émission. Ce qu'ils ne savent peut-être pas eux, c’est que je les aime et pour toujours". Après son discours, une pluie de confettis est tombée sur le plateau au rythme de Puisque vous partez en voyage de Françoise Hardy et Jacques Dutronc.

Avant d'envahir le plateau pour célébrer le départ du présentateur sous un tonnerre d'applaudissements, les employés de l'émission ont interprété Baby please don't go du groupe Chicago. William Lermergie n'a pas pu retenir ses larmes.

La chaîne a ensuite compilé les meilleurs moments de l'animateur depuis son arrivée sur l'émission le 10 janvier 1985.

Si William Leymergie quitte le domaine public, il ne dit pas adieu pour autant au petit écran. Selon les dernières informations connues, il va rejoindre C8 pour présenter une émission à la mi-journée en remplacement de Daphné Burki.